Será revisado el “Operativo Grúa” que realiza la Policía Vial en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que causa polémica porque se recoge los vehículos sin la presencia de los automovilistas y se cobran fuertes cantidades de dinero para liberarlos, a pesar de que las infracciones viales son menores, así lo indica el próximo titular de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe.

“No es posible que por cualquier causa de infracción, por velocidad o cualquier sanción tengan que recoger un vehículo, eso es imposible, no puede ser si no son delincuentes ellos, sí me entienden. ¿Los conductores hicieron una falta administrativa o falta de circulación?. Lo estamos planeando, acuérdese que también hay una asociación de grúas y tenemos que hablar con ellos”.

Señala que la Policía Vial pondrá a disposición de la ciudadanía un teléfono para recibir quejas y reportes. (Por Claudia Manuela Pérez)