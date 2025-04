Los procedimientos de revisión que se realizan actualmente en la comisaría del municipio de Tala no es una intervención, si no un protocolo administrativo que se busca replicar durante este 2025 en todas las policías municipales de Jalisco, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

“La intención es revisar la 125 comisarías este año, y obviamente por cuestiones de agendas de seguridad estaremos yendo en diferentes momentos, pero todas las policías serán revisadas de manera administrativa en lo que tiene que ver con los exámenes de control y confianza de los policías, su armamento que esté en regla, verificar que no tengan algún otro tipo de arma en sus armerías, todo eso es lo que normalmente se revisa en estas armerías”.

El proceso de revisión concluyó en el municipio de Teuchitlán y actualmente se desarrolla en la comisaria de Tala.

En ambos municipios confirmó Juan Pablo Hernández, hasta el momento no se han detectado anomalías. (Por Edgar Flores Maciel)