Hace un mes la pregunta era si el T-MEC sobreviviría, hoy el cuestionamiento tiene que ver con su revisión, y la respuesta es en el segundo semestre del año, afirma el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“La revisión del tratado tiene otros tiempos, es el segundo semestre. Entonces, como que vamos cada cosa a la vez, no podemos resolver todo. Por lo pronto, hace poquito, ¿que será, un mes? Había quien me preguntaba allá en Washington, ‘oiga, ¿usted cree que el tratado va a sobrevivir?’ Esa era la pregunta hace un mes y ahorita voy en que vamos a revisarlo en el segundo semestre. O sea, si hemos ido poco a poco avanzando”.

En cuanto al tratado de Aguas, Ebrard explica que los buenos oficios también están rindiendo frutos, pues aunque el presidente Trump amenazó con aplicar aranceles si no se cumple con lo pactado, deberá entender que eso no es posible debido al cambio climático. (Por Arturo García Caudillo)