Desde el 2019 se cancelaron las autorizaciones ilegales para la comercialización de productos de cannabis, así lo informa la comisionada de Operación Sanitaria de Cofepris, Bertha Alcalde.

“Desde 2019, cuando se identificó que estos lineamientos a los que hacíamos mención eran irregulares, se revocaron estos lineamientos el 27 de marzo, y también se han ejercido acciones en contra de las autoridades que tuvieron a cargo o que emitieron estas autorizaciones ilegales que ya habíamos mencionado, una de ellas, una de las directoras que emitió estas autorizaciones y ya el propio órgano interno de control de la Cofepris y la Secretaría de la Función Pública inhabilitaron a esta ex directora que firmó las 65 autorizaciones”.

En total fueron 65 autorizaciones a once empresas, entre ellas Kuida Life, en la que el ex presidente Vicente Fox aparece como director general. (Por Arturo García Caudillo)