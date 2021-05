Por fin, el Cruz Azul le puso fin a una racha de 23 años 5 meses y 6 finales frustradas para conseguir su noveno titulo del futbol mexicano tras empatar a un gol con el Santos en el juego de vuelta de la final celebrado en el estadio Azteca y coronarse con un marcador global de 2 a 1.

El tramite no fue fácil y los fantasmas aparecieron cuando Diego Valdés puso en ventaja al equipo de la Laguna al minuto 37, pero en el complemento Jonathan “Cabecita” Rodríguez anotó el gol del titulo.

El entrenador de la “Máquina”, Juan Reynoso, dice que se ve forjando un equipo de época

“Yo me veo a corto plazo colaborando para hacer un equipo de época, meter campeonatos acá, fortalecer a los menores, forjar la identidad de este club nuevamente. Hoy me dio mucho gusto a todo el grupo al que habla nos tiene en las nubes de repente hoy no dimensionamos pero yo siempre he dicho que el futbol y la vida te colocan en el lugar que te mereces y lo de hoy no es casualidad y no lo hablo por Reynoso, lo hablo por el grupo que tiene años trabajando y sufriendo por “Cata”, por “Chuy”.

Los festejos por la coronación de Cruz Azul se prolongaron hasta altas horas de la madrugada en la Noria, en el Ángel de la Independencia y por diferentes ciudades del país.

Tras perder cuatro finales, el porteo jalisciense, José de Jesús Corona, surgido en Atlas, pudo saborear a sus 40 años las mieles de la victoria, ya había perdido una final jugando para los Tecos ante el América, y las otras tres las había perdido vestido de Azul, una ante el Monterrey y las otras dos frente al América.

(Por Manuel Trujillo Soriano)