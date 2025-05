Ricardo Caballero, reconocido artista tapatío sigue en el camino de rendir homenaje a grandes cantantes, como es el caso de su nuevo sencillo “¿Quieres ser mi amante?”, honrando la memoria de Camilo Sesto, y comparte en exclusiva cuales han sido los retos de interpretar este tipo de canciones.

“Ha sido un gran aprendizaje, una gran experiencia un gran reto, cómo abordarlas y cómo transmitir desde lo que nosotros creemos que quiso decir el compositor en este caso Camilo, y no hacerlo igual ni parecido, porque hay que tratar de ofrecer algo nuevo al público y el que no conoce la canción va a ser algo refrescante, porque no se le canta al amor ahora como en estas letras y estaría padre que la hagan parte de su playlist”.

Luego de presentarse en el Teatro Galerías, con un show en honor a las madres, Ricardo, planea seguir lanzando sencillos, y un álbum a futuro que demuestre su versatilidad. (Por Pilar Gutiérrez)