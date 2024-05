El cantante Ricardo Caballero se presentará el próximo sábado 11 de mayo en concierto en el Teatro Galerías.

En entrevista con Notisistema, el también llamado “Caballero del amor” reveló que este show lo pensó especialmente para festejar a las mamás.

“Para empezar en el teatro preparamos una producción bien linda, una iluminación espectacular, van un poquito de más músicos, van dos coristas, el repertorio, obviamente, hay cosas que siempre tratamos de meter, números nuevos, cosas nuevas, pero hay canciones que la gente de todos modos si no las cantas se enojan, porque dicen yo pagué mi boleto y quiero que cantes ‘No soy el aire’, y quiero que cantes ‘Un hombre normal’, quiero que cantes esta canción y entonces si las quitas y no las cantas luego te reclaman, entonces hay cosas que no se mueven”.

Además, Ricardo Caballero prepara lo que será un EP con algunas canciones que fueron éxito en la voz de Camilo Sesto, para después grabar un disco con temas inéditos. (Por Katia Plascencia Muciño)