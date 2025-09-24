El puertoriqueño Ricky Martín confirmó a través de su redes sociales que volverá a los escenarios mexicanos en marzo de 2026 con al menos siete fechas en diferentes recintos.

Las ciudades confirmadas hasta el momento son Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida, que formaran parte de la gira “Ricky Martin Live” que promete ofrecer una experiencia inolvidable con un espectáculo de más de 90 minutos con los grandes éxitos del boricua y con una producción visual impactante, además banda en vivo y bailarines.

Los boletos saldrán a la venta general el próximo 2 de octubre a través de la plataforma de Fun ticket. (Por Pilar Gutiérrez)