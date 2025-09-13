El dúo mexicano Río Roma se presentó este viernes en el Teatro Diana, como parte de su gira “Bendito Desamor” con un concierto lleno de emotividad, sorpresas y tecnología.

Como lo habían adelantado los hermanos hicieron uso de la Inteligencia Artificial, para transportar a sus fanáticos un viaje a través de diferentes etapas del amor y el desamor, con proyecciones especiales, y temas como “Por eso te amo”, “Barco de papel”, “No lo beses”, “La Alegría de mi Vida”, entre otras.

Además, interpretaron canciones de artistas como Grupo Frontera, Julión Álvarez, Juan Gabriel, y hasta un set acústico con temas que compusieron para otros artistas como Ha*Ash, Carlos Rivera y Yuridia.

Tras más de 2 horas de espectáculo y con la participación de sus fans, el dueto cerró la noche con su exitosa canción “Mi persona favorita”, entre aplausos y regalos para sus seguidores. (Por Pilar Gutiérrez)