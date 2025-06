El River Plate de Argentina debutó en el Mundial de Clubes, con triunfo de 3-1 ante el Urawa Red de Japón, en juego del Grupo E celebrado en Seattle, Washington. El cuadro sudamericano se impuso con tantos de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maxi Meza, éste último dijo que les costó jugar al mediodía.

“Nosotros no estamos acostumbrados a jugar a las 12del mediodía pero hay que adaptarse a cualquier tipo de horario y hoy el equipo lo hizo bien, entonces nos vamos con 3 puntos que son importantes para lo que resta de la fase de grupos”.

Por su parte, Fluminense y Borussia Dortmund iniciaron su participación en el Grupo F con empate 0-0 en el MetLifeStadium de Nueva York.

Mientras que en juego que se retrasó por más de una hora debido a malas condiciones climatológicas en Orlando, Florida, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, sorprendió al Ulsan de Corea, al vencerlo por 1-0 con solitario tanto de Iqraam Rayners.

Para este miércoles está programado uno de los debuts más esperados en el Mundial de Clubes, cuando el Real Madrid enfrente al Al Hilal de Arabia Saudita en el Grupo H; encuentro se podría perder el goleador de los “Merengues” Kylian Mbappé, quien presentó un cuadro febril, no entrenó con el grupo y podría no jugar mañana, informó el técnico, Xabi Alonso.

El Pachuca también debutará este miércoles en este sector ante el Salzburgo. (Por Manuel Trujillo Soriano)