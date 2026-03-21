Una camioneta oficial de la Fiscalía de Jalisco fue robada mientras se encontraba estacionada en calles de la colonia Paseos del Prado, en Tlaquepaque.

El vehículo, una Nissan NP300 modelo 2020 asignada a un agente, fue reportado como desaparecido la mañana de este sábado en la calle Limonero.

De acuerdo con los primeros informes, no hubo violencia durante el robo.

El caso fue notificado al centro de monitoreo C5 para el rastreo del vehículo mediante cámaras de videovigilancia, mientras la dependencia abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de la unidad. (Foto: Archivo)