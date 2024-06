Mientras el Programa de Resultados Electorales Preliminares avanza a cuentagotas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reporta que ya recibió 10 mil 857 de las 10 mil 863 casillas de la entidad. De las seis casillas faltantes, tres se encuentran en trasladado del municipio de Cuautitlán de García Barragán.

De los otros tres paquetes, dos de ellos fueron robados de una casilla en el Distrito 19, en Pihuamo y uno más se le cayó a un funcionario electoral, luego que sea abrió la cajuela de su coche. En la voz Paula Ramírez Honhe, presidenta del IEPC:

“Nosotros creemos que no hay forma de recuperar los paquetes robados, fueron sustraídos por personas al parecer armadas, no hubo un ataque, pero bueno, pues ante esta situación simplemente se llevaron estos paquetes”.

En Pihuamo, donde ocurrió el robo de los paquetes, se instalaron 22 casillas, por lo que afirman no se ponen en riesgo la elección y el computo para este municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)