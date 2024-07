Roberto Delgadillo, hermano de la candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, acusó que el ayuntamiento de Guadalajara está haciendo oídos sordos a su exigencia de ocupar el cargo de regidor, luego que el aparecía como suplente de Pablo Lemus cuando ganó la alcaldía de Guadalajara en 2021.

El pasado 28 de junio presentó un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento donde demandaba le respetaran su posición, luego que cuando Lemus se fue a licencia para la campaña en octubre del año pasado, el no se incorporó a la suplencia, pese a ser su derecho.

Afirmó que no fue convocado a la sesión donde Lemus se separó del cargo y se nombró a Francisco Ramírez Salcido como interino.

Colaborador de Lemus, Delgadillo se unió a Morena cuando se hermana se lanzó a la gubernatura. Roberto Delgadillo señala que recurrirá a tribunales en caso de que el municipio no le respete su derecho de incorporarse al pleno del ayuntamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)