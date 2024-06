En el ayuntamiento de Guadalajara no sale de un problema, cuando entran a otro. Se gesta otro conflicto político ahora por la suplencia de la presidencia municipal de Guadalajara.

Roberto Delgadillo, hermano de la candidata de Morena a la gubernatura, Claudia Delgadillo, remitió una carta al ayuntamiento donde exige se le respete su derecho para ser alcalde suplente, en reemplazo del presidente municipal con licencia Pablo Lemus.

Roberto Delgadillo fue colaborador de Lemus y aparecía como regidor suplente en la planilla que ganó en 2021. Cuando Lemus se fue a campaña, no se designó a Delgadillo a ocupar el interinato, sino a Francisco Ramírez Salcido.

Roberto Delgadillo ahora demanda se le respete su derecho a ocupar la suplencia. Sin embargo, Roberto Delgadillo se sumó a las filas de Morena, por lo que la presidencia municipal cambiaría de color.

El documento ya fue entregado a la Secretaría General, donde Delgadillo señala consecuencias legales si no se atiende su petición. (Por Héctor Escamilla Ramírez)