Luego de rendir protesta como regidor de Guadalajara, Roberto Delgadillo, hermano de Claudia Delgadillo, recriminó que hubiera tenido que recurrir a tribunales para ocupar el espacio que afirma, le correspondía como suplente de Pablo Lemus Navarro.

Sus reclamos no se limitaron a ello, sino que exigió que se repita la elección del interinato desde el 26 de octubre pasado, afirmando que por las omisiones del ayuntamiento, le coartaron su derecho a ser votado.

“Es un derecho que yo tengo. Desde el 26 de octubre debí ser notificado y como ya lo expuse, pues mintieron y dijeron que me notificaron por teléfono, cosa que es falsa. En aquel momento yo expuse mi voluntad y que no tenía ningún impedimento para acceder. Y eso desde luego, como lo mencioné, me limita o me cuarta mi derecho constitucional al ser elegido desde luego como presidente interino”.

Delgadillo reconoció que esta rota la relación con Pablo Lemus Navarro, de quien fue colaborador cercano al inicio de su gobierno.

Se incorporará a la bancada de Morena a partir de las próximas sesiones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)