El robo de equipo eléctrico para el funcionamiento de los cárcamos fue lo que provocó la inundación de los túneles de López Mateos en La Calma y Copérnico, este último que se extendió más de 18 horas y provocó el cierre de la vialidad en los carriles centrales. La infraestructura ya está en reparación.

En un nuevo corte, se reporta que en total, en Zapopan, se desplomaron 204 árboles a causa de los vientos de la tromba del martes por la noche y sólo se tuvieron dos fincas con afectación en la zona de El Mante.

Pese al impacto, a decir de la alcaldesa interina, Isaura Amador Nieto, fue una lluvia muy intensa, pero no se presentaron las afectaciones de otras tormentas.

“Una lluvia como la que tuvimos a antier, que fueron 52 milímetros, ahorita me corregirá el comandante, pero que fue una lluvia sumamente copiosa, no nos dejó las afectaciones que pudimos tener en años anteriores”.

La zona surponiente del municipio fue la más afectada por la tromba. (Por Héctor Escamilla Ramírez)