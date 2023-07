Luego de cinco años de ausencia en Guadalajara, el cantante Romeo Santos prepara su concierto como parte de su tour “Fórmula Vol.3”, un show que aseguran será espectacular y muy especial, así lo mencionó Emanuel Macías, promotor de Music Vibe, organizadores del evento.

“Y viene con un show espectacular. El show lo vamos a tener el 11 de agosto en el Estadio Jalisco, los boletos los pueden encontrar en funticket.com.mx y va a ser una cosa extraordinaria, o sea Romeo Santos hace cinco años que no viene, la gente tiene que aprovechar porque no es un artista que venga cada año y viene con una producción espectacular, un escenario gigante luz, sonido, pantallas, algo que la gente no se va a querer perder”.

Romeo Santos se presentará el próximo 11 de agosto en el Estadio Jalisco, donde se esperan más de 30 mil personas. (Por Katia Plascencia Muciño)