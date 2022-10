Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, aseguró que Pemex es una de las empresas petroleras más rentables del mundo.

“Hemos desarrollo durante esta administración 36 nuevos campos, que es lo que nos ha permitido incrementar la producción de aceite y gas. De estos 36, 21 son campos marinos y 15 son campos terrestres. Y hemos incorporado una producción de 402 mil barriles diarios a la fecha, mediante 136 pozos, de los cuales 87 son marinos y 49 son terrestres”.

Sin embargo, aclaró, esto no afectará el precio de las gasolinas, pues el compromiso del presidente López Obrador no fue que bajaría, sino simplemente que no aumentaría más allá del índice inflacionario. (Por Arturo García Caudillo)