El nuevo dirigente de la CONADE, Rommel Pacheco, dijo hoy que ya dio instrucciones para que no se baje el monto de ninguna beca deportiva y se revisen los casos polémicos que dejó la anterior dirigente Ana Guevara.

“Que vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad que es el área que se encarga de las becas, de que se considera cada uno de los casos y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos y los que ya están en ese procedimiento revisarlos para ver como podemos revocar lo que está sucediendo. Lo más importante para mi son los deportistas, venimos a apoyar”.

Dijo que igual manera se revisarán los temas con las Federaciones que presentan problemas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)