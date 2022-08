La autorización del juez para que la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles, acusada por desvío de recursos públicos en la Estafa Maestra, lleve su proceso en casa, no significa que ya esté libre, aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio, por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia”.

Por ello recordó que insistirá para que se cumpla con el decreto de amnistía que emitió para liberar a todos los presos sin sentencia, ya que al parecer hay resistencia para cumplir con esa orden. (Por Arturo García Caudillo)