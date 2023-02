No tengo rencores ni pretendo ajustar cuentas con nadie, aseguró la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, luego que el juez que llevaba el caso de la llamada Estafa Maestra, la absolvió de todos los cargos.

“No quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos, mi pretensión no es de ninguna manera, ajustar cuentas con nadie, aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida. Una más y creo que hay que ver para adelante, que nuestro país lo que hoy requiere no es encono, no es división, no es que yo, una más, le siga abonando a un clima que no conviene, sino más bien, encontrar una ruta de paz y de reconciliación y yo voy a tender mi mano para ello”.

Cabe destacar que el juez también retiró todas las medidas cautelares en su contra, por lo que podrá salir del país, si así lo desea, en cualquier momento. (Por Arturo García Caudillo)