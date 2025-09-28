Llegó el triunfo grande a la plaza de toros Nuevo Progreso y éste fue para el matador capitalino Ernesto Javier “Calita”, quien abrió la puerta grande al conseguir cuatro orejas y un rabo.

“Calita” lidió con lo mejor del encierro, dos toros que le permitieron expresarse con faenas sentidas de larguesa y Hondura. Ambas actuaciones las remató con sendas estocadas que en su primer toro le valieron dos orejas, mientras que para para cerrar la tarde, logró el rabo así como su ejemplar de la ganadería de Ordaz, la vuelta al ruedo. Así habló posterior al triunfo.

“Guadalajara siempre ha sido la plaza más exigente, del país y las de las más del mundo, y si estando la México, Guadalajara era Guadalajara, Imagínate, ahorita que lamentablemente la México. La tenemos cerrada, obviamente pues todavía aún más poder si cabe”.

Por su parte, Óscar Rodríguez “El Sevillano” puso por delante las ganas y el empeño pero se fue sin orejas, lo mismo que el español Paco Ureña cuya actuación no lo alcanzó para los trofeos. (Por Edgar Flores)