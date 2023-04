La actriz Roxana Castellanos se incorporó a la serie “Renta congelada” luego de la salida de Paty Manterola por cuestiones de agenda, sin embargo, aclaró que no la sustituye, simplemente su participación es con otro personaje.

“El personaje de Paty sigue ahí presente porque ella deja su esposo y se lleva el hijo, pero Federico sigue enamorado de su esposa de Delia, y aparece este personaje que es Yolanda, que no tiene nada que ver con Delia que, era el personaje que hacía de forma hermosa mi queridísima Paty y le da otro giro, o sea es otro giro, aquí se vuelve protagoniza la casa de la renta congelada”.

Roxana Castellanos aseguró que, debido a su agenda entre actuación en televisión y conducción, los proyectos para cine y teatro no se han podido concretar, pero espera que pronto pueda se pueda materializar alguno. (Por Katia Plascencia Muciño)