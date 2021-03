La ruta 24 continúa viva y no puede ser extinguida, pues están vigentes algunos impedimentos legales que frenan el proceso de disolución de la paraestatal Servicios y Transportes, con quien se tienen diversos contratos para prestar el servicio y, al estar vigentes, los dueños de las unidades pueden continuar laborando, aseguró su representante, Enrique Galván.

Agregó que el anunció que dio el gobierno del estado el pasado viernes, respecto a que la ruta 24 ya no estaría en función, es inválido por los amparos que con los que cuentan los camioneros.

“En el juicio de amparo, le ordenan al magistrado de la sexta sala, le ordenan al congreso del estado que se dé cumplimiento a ello y al congreso del estado le suspenden el decreto con el que liquidó, o sea que no se puede continuar con el proceso de liquidación de la empresa Servicios y Transportes, no se nos pueden cancelar a nosotros los contratos”.

Dijo además que si quisieran cerrar la ruta 24 del modo correcto, primero deberían indemnizar a los transportistas por la cancelación de los contratos y así podrían continuar con el proceso de disolución de Servicios y Transportes. (Por: Aníbal Vivar Galván)