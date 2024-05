Fin de semana de despedidas en el balompié de Europa.

Lo emotivo de este sábado donde el campeón Real Madrid cerró la temporada con un 0-0 ante el Betis en el Santiago Bernabéu, el júbilo estalló cuando al minuto 85 salió de cambio Toni Kroos, quien jugó su último partido con los Merengues, ya que anunció su retiro del futbol. Emocionado al final del juego esto comentó.

“Sólo puedo dar las gracias a todo el madridismo, al club, mis compañeros, estadio… En estos diez años siempre me he sentido como en casa. Han sido inolvidables. A este partido vienes con una sensación diferente, porque sabes que es el último, claro. Yo dije que quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho durante 85 minutos, como siempre hacía. Y considero que he estado bastante fuerte… hasta que he visto a mis niños, ese momento me ha matado. Por eso quería hacerlo oficial antes de este partido, para que a partir de mañana podamos olvidar el tema. La mejor manera de irme sería ganando la Decimoquinta”, dijo.

En España también se marchan los técnicos: Xavi Hernández del Barcelona y Javier Aguirre del Mallorca.

Por otro lado el PSG logró el triplete al ganar este sábado la Copa de Francia al vencer 2-1 al Lyon. El goleador Kylian Mbappe se despidió y señaló que jamás volverá a vivir lo que hizo en el cuadro parisino, pero lo que viene en su carrera, dijo, será fantástico. Todo apunta a que se va al Real Madrid. (Por Martín Navarro Vásquez)