Pese a la intensidad del incendio en Atemajac de Brizuela, no se reportan lesionados y por fortuna el fuego no alcanzó a ninguna de las viviendas, de las que por cierto estuvo muy cerca, explica a Notisistema el presidente municipal, Santiago León Castro.

“Se ha quedado muy, muy cerca, como nunca antes había llegado el fuego a la población, pero bendito Dios no se han llegado a daños materiales en cuestión de casa habitación”.

Al alcalde de Atemajac de Brizuela confirma que no se evacuó a la población, salvo a los trabajadores del fraccionamiento El Manto.

Por fortuna en el tercer día del incendio, el saldo es blanco.

Confían en extinguirlo esta misma tarde. (Por Gricelda Torres Zambrano)