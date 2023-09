Saldo blanco dejaron las dos marchas pro aborto realizados ayer en Guadalajara y las afectaciones fueron menores, señala el presidente municipal tapatío, Pablo Lemus.

Lamenta la destrucción de un lugar pulso de vida de protección de mujeres.

“Tenemos algunas afectaciones sobre todo en pintas de bardas, tristemente destruyeron la zona Pulso de Vida que se encuentra ahí en la avenida Vallarta, que es un lugar de protección de mujeres, tenemos algunas otras afectaciones en un banco cercano, pero la verdad es que son afectaciones menores. No hubo afectaciones no situaciones incendiarias como en otras ocasiones. La marcha se llevó a cabo la verdad con mucho tranquilidad”.

Agrega que no hubo personas detenidas. (Por Claudia Manuela Pérez)