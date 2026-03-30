El operativo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026 en Jalisco, iniciado el pasado 27 de marzo, registró un saldo de cinco personas fallecidas en accidentes viales durante su primer fin de semana.

De acuerdo con Bomberos Jalisco, el 28 de marzo murieron tres personas en distintos hechos. El primero ocurrió en Tlaquepaque, donde un choque entre tres vehículos dejó un fallecido y tres lesionados.

Ese mismo día, en el mismo municipio, un motociclista adulto mayor murió tras caer a un barranco. Además, en Zapotlanejo, un choque entre un tráiler y un vehículo particular dejó un conductor muerto y dos personas heridas.

El saldo continuó el domingo con la muerte del conductor de una camioneta que se impactó contra señalética vial en el Periférico Norte, en Zapopan.

Ese mismo día se registró una quinta víctima fatal en Atotonilco, tras la colisión entre dos vehículos.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y adoptar medidas preventivas para evitar que aumente el número de víctimas durante el periodo vacacional. (Por Edgar Flores Maciel)