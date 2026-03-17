Chivas recibe este miércoles al León en juego pendiente de la fecha 9 y saldrá con todo en busca del triunfo que le permita tomar nuevamente la cima de la clasificación general, indica el delantero, Ángel Sepúlveda.

“Obviamente con esa seriedad, sabemos que nos estamos jugando mucho son 3 puntos importantísimos para ponernos ahí de nuevo en el liderato, creo que la pelea es difícil no ha sido nada sencillo, pero sabemos que está en nuestras manos obviamente hay que esperar al mejor León, hay que respetarlo junado al futbol siendo intensos y obviamente vamos a proponer desde el primer minuto para buscar que esos tres puntos se queden en casa y tomar el liderato”

En teoría el equipo Esmerada llega como una presa fácil para el Rebaño, tras la renuncia de su entrenador Nacho Ambriz después de 6 derrotas en lo que va del torneo.

Por otro lado, Sepúlveda, dijo que ahora el ambiente interno es muy agradable en relación a la primera vez que estuvo en la institución Rojiblanca y que eso se refleja en la cancha.

“Para empezar estuve poco tiempo, obviamente había muchos grupitos esa es la verdad yo no me escondo, por algo lo dije en su momento y hoy te puedo decir que tenemos un gran equipo fuera de la cancha también, te puedo decir que lo que me toque aportar desde afuera o adentro a eso vine, estamos jugando un campeonato importantísimo donde el equipo viene creciendo, entonces vamos paso a paso al final tenemos que estar listos para lo que sea”.

Sí Chivas logra vencer a León este miércoles llegaría a 27 puntos y se convertiría en el nuevo líder general del Torneo de Clausura. (Por Manuel Trujillo Soriano)