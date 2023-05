Defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras encabezar una manifestación en la Ciudad de México en contra del Poder Judicial.

“El caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador. Ahora muy atacado estos días porque convocó a una manifestación para protestar por corrupción de jueces, lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron muy fuerte, pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es rata, no es corrupto”.

Durante este acarreo, los manifestantes llevaron cajones de cartón simulando ataúdes con el rostro de ocho de los ministros de la Corte, pero además, agredieron verbal y físicamente a periodistas. (Por Arturo García Caudillo)