Fue dado de alta el último paciente hospitalizado tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

Amauri, la última persona que permanecía en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, fue dado de alta luego de varios días de recibir atención médica especializada.

El paciente fue uno de los lesionados que resultaron afectados durante el incidente y permaneció bajo observación médica hasta su completa recuperación.