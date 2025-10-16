La Secretaría de Salud inició la aplicación de insecticidas en las entidades que sufrieron afectaciones por las lluvias en días recientes, para evitar que surjan brotes de dengue.

El secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que la estrategia va encaminada a erradicar la enfermedad que es transmitida por la picadura del mosco.

Indicó que el gobierno federal ha enviado medicamentos para atender a los afectados por las inundaciones, y que no faltarán los fármacos para los damnificados.