El virus del sarampión es altamente contagioso, incluso más que Covid-19, esto lo informó el secretario de Salud, Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al responder que ese es uno de los factores por los que han aumentado velozmente los casos en el Estado, donde hasta este jueves son 115 confirmados.

“Los detectamos a tiempo, todos son reportados invariablemente y quiero decirles hace un mes fue el primer caso, el sarampión es uña enfermedad altamente transmisible si el Covid era transmisible, este es cinco veces más contagioso -¿Hablan de una escuela más que acaba de cerrar en Tepatitlán, es correcto?- No, una escuela no, un grupo. Qué es lo que hacemos solamente grupos que se van a modalidad virtual cuando traemos algún caso, en casos escolarizados, porque muchos de los primeros casos no eran escolarizados eran en jornaleros”.

En Tepatitlán se tomó la decisión de mandar a un grupo de estudiantes a clases a distancia, tras confirmarse un nuevo caso de sarampión en ese municipio. (Por Gustavo Cárdenas)