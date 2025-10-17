Samsung Electronics enfrenta en México un conflicto fiscal que podría derivar en su salida del país si no obtiene un fallo favorable ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El litigio, por más de 300 mil millones de pesos (equivalente a seis años de utilidades de la empresa en territorio nacional), surge por presuntas irregularidades en el manejo del IVA dentro del programa IMMEX, destinado a impulsar la manufactura de exportación.

El SAT acusa un uso indebido del esquema de importación virtual que habría generado evasiones millonarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución del caso, manteniendo en incertidumbre a Samsung y a otras firmas del sector.

Una decisión adversa, advierten analistas, podría frenar inversiones extranjeras y afectar el atractivo de México en el marco del T-MEC.