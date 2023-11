El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, informa que el 12 de noviembre se registra como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México.

Adelanta que arrancaría su campaña el 20 de noviembre en Jalisco.

“Hoy en la mañana que me vine en camino en el Congreso con el gobernador Enrique, a quien felicitó, me dio la idea de arrancar la precampaña el lunes 20 aquí en Guadalajara, así que voy a hablar con el dirigente de Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus para desde aquí de esta tierra tapatía orgullo mexicano empezar la precampaña del proyecto joven y nuevo que va a ganar la Presidencia de la República”-

Confirma que se inscribirá como precandidato único y no conoce que pasará con Marcelo Ebrard. (Por Claudia Manuela Pérez)