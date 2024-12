Luego de que surgiera el rumor de un supuesto operativo que se replicaría de la Ciudad de México, el pasado miércoles al menos 30 locatarios del Mercado San Juan de Dios decidieron cerrar sus negocios por temor a que les fuera a ser retirada su mercancía.

Señalan a Notisistema que el temor no es por vender apócrifo sino porque en anteriores ocasiones les han quitado sus productos aún cuando cuentan con facturas.

“Pues realmente no nos decían nada, nada más estaba como el rumor de que iba a hacer operativo, de hecho muchos locatarios cerraron y se llevaron su mercancía, pero ya hoy está normal, de hecho ya no han dicho nada ni se rumora nada, todo está normal el día de hoy”.

Los locatarios que decidieron ayer bajar cortina por temor, lo hicieron por un periodo no mayor a las dos horas y posteriormente normalizaron sus ventas.

Aunque esta tarde el Mercado Libertad opera con normalidad, comerciantes de este emblemático punto se mantienen al alba. (Por Edgar Flores Maciel)