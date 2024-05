El español Doménec Torrent fue presentado oficialmente este lunes como nuevo entrenador del Atlético San Luis y en sus primeras declaraciones pidió que no se le compare con Pep Guardiola de quien fue auxiliar en diferentes equipos.

“No me comparen nunca con Pep, porque es como comparar a un jugador con Lionel Messi y saldríamos perdiendo no? pero básicamente vengo de aquí he estado con él once años evidentemente tenemos jugadores diferentes para mi lo más importante es usar y potenciar las cualidades de nuestro plantel y poco a poco vamos ir viendo un equipo un poquito diferente, porque hay muchas cosas que ya me gustaron de Atlético San Luis, pero también tenemos nuestras propias ideas y que queremos implantarlas y mejorarlas”.

Aunque reconoció que desconoce prácticamente el futbol mexicano, dijo que lo convenció de inmediato el proyecto que le presentaron los directivos del equipo potosino para firmar con este equipo de la Liga MX.

(Por Manuel Trujillo Soriano)