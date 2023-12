En el San Luis no se siente presionados por enfrentar al América en en semifinales indica el veterano defensa, Julio César el “Cata” Domínguez, quien confía en sacar un buen resultado este miércoles en casa, en el juego de ida.

“Tengo fe en mi equipo, en mis compañeros, en el trabajo que hacemos, en la confianza que tenemos y creo que la presión para nosotros no hay porque disfrutamos cada momento, cada día trabajamos para estar donde estamos y el sueño lo tenemos muy marcado. A mi me gusta vivir siempre el día, día, el paso a paso y no hablar demás, si no de mañana de hacer un gran trabajo y obviamente sacar un buen resultado para cerrar allá de buena manera”.

Por parte de las Aguilas, que ya se encuentran en San Luis, el defensa Sebastián Cáceres, aseguran que aprendieron la lección de liguillas anteriores, que no hay fantasmas en el equipo y que además saben que no ganaran sólo con la playera.

“Nunca lo pensamos así, antes de muchos partidos lo decimos que no vamos a ganar con la camiseta sólo por ser América que hay que demostrarlo que el hecho de ser un club grande hay que reflejarlo, entonces vamos a tener que hacer lo que venimos haciendo que lo venimos haciendo de gran forma y esperemos que así se de”.

El árbitro de este encuentro será, Adonai Escobedo.

(Por Manuel Trujillo Soriano).