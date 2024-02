El ocultar sus inversiones de la declaración patrimonial no es un falta grave, sentenció el gobernador Enrique Alfaro, quien mencionó que el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, no será separado de su cargo por la omisión, luego que fue una víctima más del caso Yox Holding. El mandatario señaló que respaldará las investigaciones sobre el hecho que lleva a cabo la Contraloría Estatal.

“Si la contralora así nos lo pidiera claro, que se haría, pero no hay una falta grave, ella me lo expresó, es un tema de carácter administrativo y si se puede realizar las investigaciones en esas condiciones, lo consulté expresamente”.

En otro tema, el gobernador reconoció que hay de tres a seis corporaciones municipales que están bajo investigación por presunta intromisión del crimen organizado. Señaló que no serán desarmada y no reveló cuáles, pero que la indagatoria de realiza junto con el Centro Nacional de Inteligencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)