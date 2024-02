Insiste el coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben que no hubo dolo de su parte luego que no reportó en su declaración patrimonial las inversiones que hizo a la empresa Yox Holding, presunta responsable de un fraude millonario en el que también resultó afectado el propio funcionario estatal.

Señala que los recursos invertidos y las ganancias que en su momento recibió son fiscalizables.

“Digo, al final del día la postura que hizo su servidor desde el primer día que se hizo público el hecho es que el dinero está bancarizado y al momento de estar bancarizado, reitero, hay plena trazabilidad. Se pagan impuestos cuando entra a la cuenta de su servidor y posteriormente sobre los ingresos que se reciben de la financiera”.

Aunque el coordinador del gabinete estatal de seguridad evitó revelar el monto económico que invirtió en la financiera, no son los millones que se han mencionado en algunos reportes de redes sociales. (Por José Luis Escamilla)