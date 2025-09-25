El pasado 4 de septiembre se registró una riña de estudiantes de la Preparatoria 13 de la UdeG. Por consecuencia, 14 estudiantes fueron enviados a clases en línea desde sus hogares mientras duran las investigaciones, informó para Notisistema la directora del plantel, Cenovia Cervántes Álvarez.

“Entonces, por la gravedad del tema, y asumiendo que se generaron todos los conflictos al interior de la preparatoria, tuvimos que hacer una derivación a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones de esta escuela. Hasta el día de hoy, ningún estudiante ha sido ni cesado ni suspendido en sus derechos a recibir educación, y de acuerdo a su protocolo, se han girado medidas cautelares a todos los involucrados, incluyendo al denunciante, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de todos, claro, también del proceso.”

La directora de la Prepa 13 detalló que no hay fecha para el regreso de los estudiantes que permanecen bajo investigación. (Por Gustavo Cárdenas)