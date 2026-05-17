Luego del pleito que protagonizaron los equipos de Charros y Acereros el sábado en la quinta entrada, la Liga Mexicana de Beisbol dio a conocer las sanciones que se les aplicaron a integrantes de ambas plantillas.

Por parte de Jalisco: Mateo Gil y Luis Ián Rodríguez un juego de suspensión; Allen Córdoba y Johneshwy Fargas dos juegos.

Por parte de Monclova, el lanzador Jorge Tavares fue sancionado con ocho juegos, Jecksson Flores con uno, e Iván Armstrong con dos encuentros; además una multa para los siete peloteros involucrados.

Todas las suspensiones aplican a partir del domingo 17 de mayo. (Por Martín Navarro Vásquez)