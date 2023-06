Luego que la Fiscalía del Estado dio a conocer avances en la investigación con videos donde se ve que Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida desde el 29 de mayo, viajó a Querétaro, vecinos de Jocotán, familiares y amigos piden a la gente sensibilizarse porque ella sigue siendo víctima de desaparición.

Esta tarde se reunieron en la calle Allende de Jocotán, donde señalaron que los videos se muestra lo que sucedió el 29 de mayo, pero no qué pasó después que llegó a Querétaro, si fue coaccionada o amenazada o por qué decidió irse sin avisar. Habla uno de los familiares qué hay muchas dudas de por qué se fue a Querétaro.

“Salía pero luego les mandaba un video, les hablaba, yo estoy aquí en La Minerva, vengan por mi a las 11 de la noche, después del paso que había, etcétera. Entonces no cuadra, cuando menos a los presentes no los cuadra”.

Las familias señalan que las protestas ayudaron a sensibilizar a la gente sobre este caso, pero piden siga el apoyo, porque no se sabe si fue víctima de un delito lo que la obligó a irse a otro estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)