La contaminación del río Santiago ha matado y enfermado a miles de personas en Jalisco, particularmente en El Salto, por lo que la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia, le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum, que su saneamiento no sea una simulación.

“Hacemos este llamado al Gobierno Federal a que este programa de saneamiento no sea un nuevo acto de simulación, que no sea un nuevo derroche de dinero del presupuesto público, que no sea un programa que siga basado fundamentalmente en plantas de tratamiento de agua residual-doméstica”

Luego de que el Gobierno Federal anunciara siete mil millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago, González Valencia advierte que hasta hoy, el afluente ha sido promesa y bandera política de partidos y gobiernos en turno, sin atender las causas.

Lamenta el despilfarro millonario, sin resolver el problema ni sancionar a los industriales. (Por Gricelda Torres Zambrano)