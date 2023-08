Tras una serie de negociaciones que le permitieron asegurarse de que su partido, el PAN, mantendrá la Presidencia de la Mesa Directiva, el diputado Santiago Creel, anunció que en los próximos días solicitará licencia a su cargo como legislador.

“Yo había platicado previamente con el diputado Mier que, en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la Presidencia, por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no. Era estar ya en la terna. Entonces, quedamos en eso, habíamos platicado desde hace algún tiempo de ello, y ahora encontramos, pues ya la vía, no hay fechas, y así hemos acordado”.

Y es que Creel es uno de los aspirantes a convertirse en coordinador del Frente Amplio por México, de forma que en caso de quedar como finalista del proceso interno de la alianza PRI, PAN, PRD, confirmará esta decisión, esto es, entre el 11 y el 16 de agosto. (Por Arturo García Caudillo)