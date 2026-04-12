El tenista tricolor Santiago González junto al estadounidense Ryan Seggerman ganaron el titulo de dobles en el México City Open celebrado en el Centro Deportivo Chapultepec al vencer en la final por 6-4, 4-6 y 10-8 a la pareja conformada por Diego Hidalgo y Patrick Trhac. El veracruzano dijo que la afición y su compañero le ayudaron mucho para conseguir éste bicampeonato.

“Estoy muy contento de volver a un lugar donde gane el año pasado y representa mucho para mi y además volver ganando en este año que soñaba con defender el título y con la afición a favor creo que se vuelve un poco más fácil. Es la primera semana que jugamos juntos Ryan y yo, es un jugador muy joven, casi le llevo 20 años creo, pero tiene mucho potencial y eso ayuda sobre todo jugando aquí en Ciudad de México con la altura y agradecer a toda la gente creo que un gran torneo, una gran semana”.

En su carrera con doblista Santiago González suma 26 títulos ATP, entre los que destacan el Masters 1000 de Paris y Miami en 2023. (Por Manuel Trujillo Soriano)