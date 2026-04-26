El Monterrey fue humillado en su despedida del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX al ser goleado 3-0 por el colero Santos Laguna en la que fue su novena derrota del certamen.

El cuadro lagunero que termina como el peor equipo del torneo con sólo 12 puntos, se impuso con goles de Emmanuel Echeverria, Aldo López y Lucas Di Yorio. Mientras que los Rayados finalizaron así un torneo de auténtica pesadilla en el que sólo pudieron sumar 18 puntos; producto de 9 derrotas, 3 empates y 5 victorias. Los Regios terminaron muy lejos de los primero 8 lugares sin posibilidades de liguilla. (Por Manuel Trujillo Soriano)