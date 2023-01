Con dos partidos inició este viernes la acción de la Jornada 3 de la Liga MX. En Sinaloa, el Mazatlán volvió a caer en casa y no puede mejorar al llevarse la derrota 2-1 ante el Santos en el estadio el Kraken.

El jugador argentino Juan Brunetta y el colombiano Harold Preciado marcaron los goles para la victoria de Torreón. El también sudamericano Ariel Nahuelpán descontó por los del Puerto.

“Sumar de tres es importantísimo, te crea otro ambiente en el vestidor, es una inyección anímica para mantenerte en el camino”,

dijo el técnico de los Laguneros, Eduardo Fentanes.

En Tijuana, los Tigres rescataron el empate a un gol con los Xolos, para mantener el invicto en el Torneo de Clausura 2023.

El argentino Pedro Alexis Canelo muy temprano anotó por los de casa, y al minuto 60 apareció el francés André Pierre Gignac, para igualar el marcador.

Al final del juego el técnico de Tigres, Diego Cocca habló de la posible llegada de Diego Laínez. “Es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. Lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoSantos)