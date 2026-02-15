La mexicana Sarah Schleper, fue descalificada de la prueba de Slalom gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno luego de cometer un error en la medición del grosor de los esquís, ya que debe marcar los 50 milímetros y medía 51, aspecto que lamentó la propia esquiadora.

“Hay unas reglas en los esquís, y esta parte de acá solo puede medir 50 milímetros, y yo estaba en 51, no sé por qué , si los medí anoche. Entonces me van a descalificar. Es terrible, no puedo. No es la manera en la que quiero despedir a mi deporte y todo este evento”.

Schleper había realizado todo el trayecto en su primer descenso este domingo donde registró un tiempo de 1minuto 08.95 segundos, y se llegó a posicionar en el lugar 44, sin embargo, ya para el segundo no le permitieron entrar a la pista. (Por Martín Navarro Vásquez)