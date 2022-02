Con un call center colapsado y requisitos no previstos, este jueves inició la recarga de la tarjeta Mi Pasaje del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado.

Desde muy temprana hora, el teléfono 33-30-30-12-25 se vio saturado.

Muchos lograron sacar cita, pero otros…

“Y estuve dos horas en la plataforma y nomás se recargaba, se recargaba y al final en la última parte del trámite me aparece que ya no hay citas”.

El call center de Mi Pasaje es de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Por otro lado, el trámite no se podrá realizar si la credencial de elector no coincide con el domicilio de la persona registrada, por lo que tendrá que acreditarse con otros documentos. (Por José Luis Jiménez Castro)